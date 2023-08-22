Büyükçekmece Baraj Gölü adeta çöle döndü | Tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı
Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın da bir bölümü gün yüzüne çıkmıştı. 7 ay önce su seviyesi yüzde 33 olan barajda, bugün su seviyesi yüzde 12. Tamamen kuruyan gölde tarihi hattın bir bölümünü de otlar sardı.
İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarında bulunan ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıkmıştı.