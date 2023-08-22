Büyükçekmece Baraj Gölü adeta çöle döndü | Tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı

TERKOS GÖLÜ'NDE ROMA HATTI DA GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTI

Suların çekilmesiyle Terkos Gölü'nde Roma Hattı'nın da gün yüzüne çıktığını hatırlatan Yücel, "Bu tarihi eserin ortaya çıkması yağışların azalmasıyla, özellikle Büyükçekmece Barajı'nda suların azalmasıyla ortaya çıkan bu hattın uzantısı bunlar. Yazlıkköy'de İstanbul'u besleyen önemli kaynak olan Terkos Gölü'nde sular çekilince orada da eski Roma Hattı'nın yolu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla suların çekilmesi kötü bir şey ama eserlerin ortaya çıkması da iyi bir şey diye düşünüyorum. Buraların sahipsiz bırakıldığını görüyoruz. Keşke tamamına sahip çıkılsa, temizlense ve en azından bazıları restore edilse turizme önemli katkılar sunacağına eminim." dedi.