Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor

Kış mevsimi boyunca beklenen yağmur ve kar yağışının gelmemesi nedeniyle geçen yıl mart ayında yüzde 94.5 doluluk oranı olan Büyükçekmece Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 30’a düştü. Havadan çekilen görüntüde, deniz kabukları, göl içinde bulunan yapı kalıntılarının ve gölün renk değiştirdiği ortaya çıktı. Sularla dolu olan yerde şimdilerde ise koyunların otladığı görüldü.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 1
Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 2

Barajlarda suların azlığı tedirginliğe neden oldu.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 3

Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yüzde 94.45 olan baraj kapasitesi bu yıl ise yüzde 30’a kadar düştü.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 4

Suların çekilmesiyle birlikte gölün dibindeki deniz kabukları, göl içinde bulunan yapıların kalıntıları da ortaya çıktı.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 5

Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte gölün renk değiştirdiği havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 6

Öte yandan geçtiğimiz yıl sulara kadar dolu olan yerlerde ise şimdi koyunların otladığı görüldü.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 7

Su seviyesinin önceden yüksek olduğunu belirten Alper Altındağ, "Düşüş var. Barajın geçtiği bir köprü var o köprünün bile suyun altında kaldığı dönemleri hatırlıyorum ben. Bırakın orasını burası bile baya indi." dedi.

Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 8
Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 9
Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 10
Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor - 11

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