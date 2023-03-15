Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi: Balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor

Barajlarda suların azlığı tedirginliğe neden oldu.
Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yüzde 94.45 olan baraj kapasitesi bu yıl ise yüzde 30’a kadar düştü.
Suların çekilmesiyle birlikte gölün dibindeki deniz kabukları, göl içinde bulunan yapıların kalıntıları da ortaya çıktı.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte gölün renk değiştirdiği havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Öte yandan geçtiğimiz yıl sulara kadar dolu olan yerlerde ise şimdi koyunların otladığı görüldü.
Su seviyesinin önceden yüksek olduğunu belirten Alper Altındağ, "Düşüş var. Barajın geçtiği bir köprü var o köprünün bile suyun altında kaldığı dönemleri hatırlıyorum ben. Bırakın orasını burası bile baya indi." dedi.