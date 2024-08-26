Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle, 2. Dünya Savaşı öncesinde olası bir Alman saldırısına karşı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Çatalca'da yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı.