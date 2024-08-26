Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı
Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı. 7 ay önce su seviyesinin yüzde 70'lerde olduğu barajda bugün su seviyesi yüzde 47.35 olarak ölçüldü.
Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle, 2. Dünya Savaşı öncesinde olası bir Alman saldırısına karşı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Çatalca'da yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı.