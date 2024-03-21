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Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan adayları

Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? Büyükçekmece Belediye Başkanı kimdir? Büyükçekmece Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Büyükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları..

Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan adayları - 1

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Büyükçekmece Belediyesini 72.853 alınan oy ve %50.34 oy oranı ile CHP adayı Hasan Akgün kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %50.34
  • AK Parti %47.45
  • BBP 0.68
  • Saadet Partisi %0.64
  • DSP %0.40
  • TKP %0.23
  • Diğer %0.27

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan adayları - 2

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün Kimdir?

Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlköğrenimine Adapazarı Kaynarca’da başlayıp Florya Şenlikköy Ortaokulunda tamamladı.1974 yılında, Yeşilköy 50.Yıl Lisesini bitirdi.Her iki okulun da ilk mezunlarındandır.

İlk Belediyecilik hayatına 1975 yılının ilk günlerinde Sefaköy Belediyesinde başlayan Hasan AKGÜN, yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü.

1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” konulu bir çok eğitim programına katılarak bu alanda kapsamlı araştırmalar yaptı.

1989-1993 yılları arasında; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi ve bu yönetimlerin Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırmasını yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde doktora eğitimine başlayan AKGÜN, doktora çalışması sırasında, özellikle Fransa’nın güney sahilleri ile İspanya’nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye’deki uygulamalarla kıyasladı.

1996 yılında, “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” konulu doktora tezini bitirdi ve ‘Doktor’ ünvanı almaya hak kazandı.

Dr. Hasan AKGÜN, evli ve 4 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan adayları - 3

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • RECEP EROL
  • HASAN AKGÜN
  • MURAT KARAKOÇ
  • NEJAT DURMUŞ
  • İBRAHİM DÖNMEZ
  • ŞEYHMUS ÇELİK
  • YÜCEL SUNDUR
  • MUSA KARADEMİR
  • MURAT KILIÇ
  • YAŞAR ÖZTÜRK
  • KADRİYE ÖZKUL
  • FURKAN YAŞAKAN
  • NECATİ KAYNAR
  • SERTAÇ BEYAZOĞLU
  • ESRA ÖZEN
  • EKREM YILMAZ
  • CAN KARABULUT
  • GÜNEŞ BATUM
Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? Büyükçekmece Belediye başkan adayları - 4

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Kağıthane Seçim Sonuçları
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Kartal Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
Güngören Seçim Sonuçları
Küçükçekmece Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
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Pendik Seçim Sonuçları
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