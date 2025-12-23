Büyükçekmece Gölü alarm veriyor. Doluluk oranı yüzde 14'e düştü
23.12.2025 14:06
Son Güncelleme: 23.12.2025 14:08
İHA
İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir payı olan Büyükçekmece Gölü alarm veriyor. Su seviyesi 3 ayda yüzde 27'den yüzde 14'e düştü.
IHA
İstanbul Büyükçekmece Gölü kritik seviyede, doluluk oranı yüzde 14'e düştü.
Ekim ayında bu oran yüzde 27'ydi.
IHA
Büyükçekmece Gölü, İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.
Doluluk oranının düşmesiyle, suyun da metrelerce çekildiği görüldü.
IHA
Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Türkiye, su stresi yaşayan ülkeler arasında.
Uzmanlara göre başta tarımsal sulama olmak üzere, su tüketimi ile ilgili farklı planlamalar yapılması gerekiyor.