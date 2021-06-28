Büyükçekmece Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Akgün, "Yaklaşık birkaç yıldan beri takip ediyoruz, aşağı yukarı aynı zamanlarda oluyor. Yazın başlarında, havanın ısınmasıyla da beraber deniz canlıların ölümünü bolca görüyoruz" dedi.

Su seviyesinin balçık nedeniyle azaldığını söyleyen Akgün, "Oksijen değerleri de düşük ancak balık yaşamayacak kadar değil. Oksijen değeri 4.95 arasında. Bu da balıkların yaşaması için yeterli. Esas mesele deniz ve göl bağlantısının daha geniş sağlanmasıdır" diye konuştu.