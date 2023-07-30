Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Yaklaşık 2 kilometre çekildi
Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. Önceden balık tutulan yerlerden geriye kuruyarak parçalanan toprak kaldı. İSKİ verilerine göre, şu an yüzde 18.47 doluluk oranına sahip Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.55'ti. Gölün kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildiği belirtiliyor.
İstanbul’un barajlarında doluluk oranlarındaki hızlı düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 37.49 olarak ölçüldü.