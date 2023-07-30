Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Yaklaşık 2 kilometre çekildi

"ÖNCEDEN BURADA PİKNİK YAPILIR BALIK TUTULURDU"

Su seviyesinin şimdiye kadar toplam 2 kilometreye yakın çekildiğini söyleyen çevre sakinlerinden Oktay Cantürk şunları söyledi:



“Ben bu yörenin insanıyım. İşim gereği bu yolu sürekli kullanırım. Büyükçekmece Gölü karşı taraftaki otoban yolunun 300 metre ilerisine kadar suyla doluydu. Ama kuraklık sebebiyle göl yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya piknik yapmaya, balık tutmaya gelirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri artık yaşanmıyor. Keşke bu duruma bir çözüm bulunsaydı,"