Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. İBB ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.

Haberler - DHA 30.04.2022 - 12:15

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - 1

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - 2

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - 3

Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - 4

Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - 5

Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası - 6

Yetkililerden alınan bilgiye göre gölün denizle birleşen bölgesinde havaların ısınmasıyla her yıl yosun istilasının gerçekleştiği öğrenildi.

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