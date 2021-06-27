Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çevresine kötü koku yayan gölde çok sayıda ölü balık da kıyıya vurdu. Bölge sakinleri uzun yllardır toplu balık ölümlerinin yaşandığını ancak ilk kez böyle bir pislikle karşılaştıklarını söyledi.
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DHA 27.06.2021 - 13:55
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.
Gölün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti.
Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi.
Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.
Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi.
12 yıldır Büyükçekmece'de yaşayan Hüseyin İnan, “2009 yılından bu yana Büyükçekmece'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık" dedi.
İnan, "Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi. Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor" diye konuştu.
"Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu. Artık sadece yetkililer de değil bütün vatandaşların önlemini alması lazım" diyen İnan, "Artık denizlere çöp atmayalım" şeklinde konuştu.
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