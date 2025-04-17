Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Büyükçekmece TEM Otoyolu Hezarfen Havalimanı istikametinde hafriyat kamyonuyla otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol 3 saat kapalı kalırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - 1

TEM Otoyolu Hazerfen Havaalanı mevki Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Önünde ilerleyen Edirne’ye yolcu taşıyan şehirlerarası otobüse çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi yola devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol tamamen kapandı.

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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - 2

KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırılıken, otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse nakledildi.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - 3

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, yolun kapanmasının ardından trafiği emniyet şeridinden kontrollü olarak verdi.

Kaza sırasında yola savrulan hafriyat ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve iş makinalarıyla yoldan kaldırıldı. 

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - 4

3 SAAT KAPALI KALDI

Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol nedeniyle TEM Otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir vinçle bulunduğu yerden kaldırıkdı.

Kaza nedeniyle kapalı kalan yol ise trafik ekipleri tarafından açıldı.

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