Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Büyükçekmece TEM Otoyolu Hezarfen Havalimanı istikametinde hafriyat kamyonuyla otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol 3 saat kapalı kalırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
TEM Otoyolu Hazerfen Havaalanı mevki Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önünde ilerleyen Edirne’ye yolcu taşıyan şehirlerarası otobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi yola devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol tamamen kapandı.