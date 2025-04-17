Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik kazası: Yol 3 saat kapalı kaldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, yolun kapanmasının ardından trafiği emniyet şeridinden kontrollü olarak verdi.

Kaza sırasında yola savrulan hafriyat ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve iş makinalarıyla yoldan kaldırıldı.