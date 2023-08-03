Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 1 Ağustos’ta eğitime başlama duyurusu yaparak kayıt alan dershanenin kapısına eğitim günü geldiğinde kilit vuruldu. Veliler, dershane yetkililerine ulaşamazken, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 1

Büyükçekmece Mimaroba'da, bazı veliler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermek üzere açılan bir dershaneye kayıt yaptırdı.

Dershaneye 28 ile 32 bin lira arasında peşin ödeme yapan velilere tadilatı gerekçe gösteren dershane yetkilileri, eğitimin Mayıs ayında başlayacağını söyledi.

Mayıs ayı geldiğinde ise dershanede tadilatın devam ettiği duyurularak, eğitim tarihinin 1 Ağustos'a ertelendiği bilgisi verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 2

Aradan geçen 2 ayın ardından veliler, 1 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan eğitimle ilgili Temmuz ayının sonunda dershane ile iletişime geçmeye çalıştı; ancak herhangi bir yetkiliye ulaşamadı.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 3

Bunun üzerine bazı veliler, dershaneye gitti fakat dershanenin kapısının mühürlü olduğunu, dershane logosunun ise söküldüğünü gördü.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 4

Bunun üzerine velilerden bazıları dershaneye ödeme yaptıklarına dair banka dekontları, dershanede kayıt esnasında çekilen fotoğraflar ve dershane yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin kayıtlarıyla, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 5

“28 BİN LİRA ÖDEME YAPTIM”

Suç duyurusunda bulunan velilerden Güldane Deniz, 8’inci sınıfa giden kızını dershaneye kayıt ettirdiğini belirtti. Şu anda kimseye ulaşamadıklarını anlatan Deniz, “28 bin lira ödeme yaptım. Dekontlarım elimde. Bir haftadır hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz. Zaten yerine gittik boşaltılmış, mühürlenmiş, logoları sökülmüş.” dedi.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 6

Velilerden Neşe Özel ise dershanenin diğer şubelerini aradığını ancak, “Bilgimiz yok” yanıtını aldığını anlattı. Özel, “Mayıs gibi başlayacaklarını söylediler. Sonra Mayıs gelince tadilatın uzadığını özel dersle telafi edeceklerini söylediler. Ağustos'un 1'inde başlayıp Eylül'ün 15'ine kadar çok sıkı bir eğitim vereceklerini söylediler. Biz de inandık. Maalesef mağduruz.” diye konuştu.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 7

ÖĞRETMENLER DE MAĞDUR

Bir başka veli Murat Tellioğlu de, sadece kendilerinin değil öğretmenlerin de mağdur olduğunu belirterek, “Telefonlarına ulaşılmıyor. Hiçbir şekilde ulaşamadık kimseye. En sonunda arkadaşımız geldi suç duyurusunda bulundu. Ben CİMER'e yazdım, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdım. Gerekli evrakları toplayıp getirip suç duyurusunda da bulunacağım. Öğretmenlerden de mağdur olanlar var. Bizden başka mağdurlar da vardır. Diğer şubelerinde de mağdur çıkacaktır.” diye konuştu.

Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor - 8

DERSHANE YETKİLİLERİNE ULAŞILAMIYOR

Velilerin iddiaları üzerine gazetecilerin telefonla iletişim kurmaya çalıştığı dershane yetkilileri, telefonlara cevap vermedi.

Ayrıca dershanenin velilere dağıttığı broşürün üzerindeki telefon numarasının da başka bir eğitim kurumuna ait olduğu ortaya çıktı.

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