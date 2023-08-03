Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 1 Ağustos’ta eğitime başlama duyurusu yaparak kayıt alan dershanenin kapısına eğitim günü geldiğinde kilit vuruldu. Veliler, dershane yetkililerine ulaşamazken, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Büyükçekmece Mimaroba'da, bazı veliler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermek üzere açılan bir dershaneye kayıt yaptırdı.
Dershaneye 28 ile 32 bin lira arasında peşin ödeme yapan velilere tadilatı gerekçe gösteren dershane yetkilileri, eğitimin Mayıs ayında başlayacağını söyledi.
Mayıs ayı geldiğinde ise dershanede tadilatın devam ettiği duyurularak, eğitim tarihinin 1 Ağustos'a ertelendiği bilgisi verildi.