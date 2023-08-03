Büyükçekmece’de dershane vurgunu iddiası | Binlerce lira ödeme yapan veliler, kimseye ulaşamıyor

ÖĞRETMENLER DE MAĞDUR

Bir başka veli Murat Tellioğlu de, sadece kendilerinin değil öğretmenlerin de mağdur olduğunu belirterek, “Telefonlarına ulaşılmıyor. Hiçbir şekilde ulaşamadık kimseye. En sonunda arkadaşımız geldi suç duyurusunda bulundu. Ben CİMER'e yazdım, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdım. Gerekli evrakları toplayıp getirip suç duyurusunda da bulunacağım. Öğretmenlerden de mağdur olanlar var. Bizden başka mağdurlar da vardır. Diğer şubelerinde de mağdur çıkacaktır.” diye konuştu.