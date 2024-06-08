Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde halıya sarılıp, üzerine bağlanan ağırlıkla denize atılan kadının kimliği belli oldu. Cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu belirlendi. Genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatan polis 3 kişinin adını belirledi. Yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların bulduğu kadın cesedinin, 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu ortaya çıktı.