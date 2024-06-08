Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde halıya sarılıp, üzerine bağlanan ağırlıkla denize atılan kadının kimliği belli oldu. Cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu belirlendi. Genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatan polis 3 kişinin adını belirledi. Yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu - 1

İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların bulduğu kadın cesedinin, 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu ortaya çıktı.

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Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu - 2

Mimar Sinan Sahili’nde dün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü.

Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu - 3

Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın cesedinin 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu - 4

AĞIRLIK BAĞLAYIP, HALIYA SARDILAR

Kadının öldürüldükten sonra dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Savcının da olay yerindeki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu - 5

Polis yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden F.B. ve Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorguya alındı.
Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu - 6

Olayla bağlantısı tespit edilen 3’üncü şüphelinin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Polis soruşturmasına göre F.B’nin cinayeti gerçekleştirdiği, diğer şüphelilerin cesedin denize taşınmasına ve denize atılmasına yardımcı oldukları değerlendiriliyor.

Olayın sebebinin yapılacak sorgulamanın ardından kesinleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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