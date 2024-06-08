Büyükçekmece’de vahşet: Halıya sarılıp denize atılan cesedin kimliği belli oldu

AĞIRLIK BAĞLAYIP, HALIYA SARDILAR

Kadının öldürüldükten sonra dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Savcının da olay yerindeki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.