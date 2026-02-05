Büyükçekmece'de vinç, diş kliniğine çarptı. Yaralılar var

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vinç, önce bir araca sonra diş kliniğine çarptı. Olayda 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.