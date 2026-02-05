Büyükçekmece'de vinç, diş kliniğine çarptı. Yaralılar var
05.02.2026 16:56
İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vinç, önce bir araca sonra diş kliniğine çarptı. Olayda 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde yokuş aşağı inen sepetli vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce bir araca çarparak sürüklendi ardından da refüje çıkıp diş hekimliği polikliniğine daldı.
ANNE İLE 10 YAŞINDAKİ OĞLU YARALANDI
Araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"SÜRÜCÜ KAÇTI" İDDİASI
Vinç sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçtı. Poliklinik çalışanlarının ise kazadan saniyelerle kurtulduğu öğrenildi.