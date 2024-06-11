Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı
İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra halıya sarılıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Şüphelilerden birinin, ağırlık bağladıkları genç kadının suya batıp batmadığını kontrol etmek için olaydan bir gün sonra bölgeye geldiği ortaya çıktı.
Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Korkunç cinayette yeni bir ayrıntıya da ulaşıldı.