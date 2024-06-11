Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra halıya sarılıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Şüphelilerden birinin, ağırlık bağladıkları genç kadının suya batıp batmadığını kontrol etmek için olaydan bir gün sonra bölgeye geldiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 1

Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Korkunç cinayette yeni bir ayrıntıya da ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 2

Büyükçekmece Mimar Sinan’da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 3

HALININ ÜZERİNDEKİ FİŞ ŞÜPHELİYE ULAŞTIRDI

O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri, genç kadının cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 4

NALBURDAN ZİNCİR ALDILAR

Cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 5

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 6

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G. basın mensuplarının “Neden yardım ettiniz?” sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, “Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim.” dedi.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 7

CESEDİN BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞ

Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 8

Katil zanlılarından biri olan Yavuz G’nin aranmasına devam ediliyor.

Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 9
Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 10
Büyükçekmece’deki vahşette yeni ayrıntı: Sedef’in cesedinin suya batıp batmadığını kontrol etmek için olay yerine gittiği ortaya çıktı - 11
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