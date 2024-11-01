Büyükelçilikte bulunan dinleme cihazından gizli kameralı robot kravata! MİT özel koleksiyonu paylaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat servislerinin geçmiş yıllarda kullandığı, aralarında çeşitli dinleme cihazları ve gizli kameralar ile bunların yerleştirildiği birçok eşyayı paylaştı. Paylaşılan objeler arasında Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı da vardı.
MİT ve çeşitli istihbarat servisleri tarafından 1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler, teşkilatın resmi internet sitesindeki "Özel koleksiyon' bölümünde ziyaretçilerin erişimine açıldı.
İstihbarat ajanları tarafından gizli takip ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan dinleme cihazlarının yerleştirildiği eşya ve objeler dikkat çekti.