Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları

BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Büyükorhan Belediyesi Başkanı Ahmet Korkmaz Kimdir?

20/02/1974 Tarihinde Büyükorhan Kayapa Köyünde doğdu. İlkokulu Kayapa köyünde okundu. Liseyi Bursa İmam Hatip Lisesinde bitirdikten sonra AÖF Kamu Yönetimi Bölümünü okudu.Birçok Dernek, Vakıf ve Spor kulüplerinde kurucu yönetim kurulu üyelik ve başkanlığı yaptı. Refah partisinde siyasete başlayan KORKMAZ mahalle temsilciliğinden İl yöneticiliği ve İlçe başkanlığına kadar değişik kademelerde görev aldı. İl genel meclis üyeliği adaylığı, İlçe Belediye meclis üyeliği yaptı.31/03/2019 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Büyükorhan Belediye Başkanı seçilen Ahmet KORMAZ Evli ve 4 Çocuk babasıdır.