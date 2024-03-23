Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları
Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye Başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Büyükorhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Büyükorhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Büyükorhan yerel seçim sonuçları..
BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükorhan Belediyesini 4.575alınan oy ve %63.63 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Korkmaz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %63.63
- İyi Parti %32.17
- Saadet Partisi %1.97
- DP %0.81
- Vatan Partisi %0.76
- BTP %0.42
- Diğer %0.24