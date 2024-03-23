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Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları

Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye Başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Büyükorhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Büyükorhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Büyükorhan yerel seçim sonuçları..

Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları - 1

BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükorhan Belediyesini 4.575alınan oy ve %63.63 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Korkmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %63.63
  • İyi Parti %32.17
  • Saadet Partisi %1.97
  • DP %0.81
  • Vatan Partisi %0.76
  • BTP %0.42
  • Diğer %0.24

 

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları - 2

BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Büyükorhan Belediyesi Başkanı Ahmet Korkmaz Kimdir?


20/02/1974 Tarihinde Büyükorhan Kayapa Köyünde doğdu. İlkokulu Kayapa köyünde okundu. Liseyi Bursa İmam Hatip Lisesinde bitirdikten sonra AÖF Kamu Yönetimi Bölümünü okudu.

Birçok Dernek, Vakıf ve Spor kulüplerinde kurucu yönetim kurulu üyelik ve başkanlığı yaptı. Refah partisinde siyasete başlayan KORKMAZ mahalle temsilciliğinden İl yöneticiliği ve İlçe başkanlığına kadar değişik kademelerde görev aldı. İl genel meclis üyeliği adaylığı, İlçe Belediye meclis üyeliği yaptı.

31/03/2019 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Büyükorhan Belediye Başkanı seçilen Ahmet KORMAZ Evli ve 4 Çocuk babasıdır.
Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları - 3

BÜYÜKORHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KAMİL TURHAN
  • MUSTAFA OKTAY
  • SEVİM ALKIŞ
  • HASAN DURSUN
  • AHMET KORKMAZ
  • FERİDE ŞİMŞEK
  • FİLİZ DUMLUDAĞ
  • AHMET PORTAKAL
  • HANİFİ TAŞ
  • AHMET FARUK GÜNAY
  • TALHA AKÇAY
  • İSMAİL ŞAŞKIN
Büyükorhan Belediyesi hangi partide? Büyükorhan Belediye başkanı kimdir? Büyükorhan Belediye başkan adayları - 4

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