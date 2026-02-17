Buz dalgaları oluştu. Sahil buz kütleleriyle doldu
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havanın aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu.
Kış boyunca yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan Arin Gölü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çözülmeye başlandı.
Rüzgârın etkisiyle harekete geçen buz kütleleri dalgalarla kıyıya taşınarak sahil boyunca metrelerce uzunlukta yığınlar oluşturdu.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
Her yıl kış aylarında donan Arin Gölü, ilkbaharla birlikte benzer doğa olaylarına sahne oluyor. Ancak bu yıl sıcaklık artışının ani olması nedeniyle buz hareketinin daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiği değerlendiriliyor.
Uzmanlar ise bu tür buz hareketlerinin özellikle sığ ve kapalı göllerde bahar aylarında sıkça görüldüğünü belirtiyor.