Buz gibi havada boğazda yüzdüler

İstanbul’da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.

Haberler - İHA 11.03.2022 - 09:09

Buz gibi havada boğazda yüzdüler - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından ’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Yakası ilçelerinde de yoğun kar yağışı sürüyor. 

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALDI (HABERE GİT)

Buz gibi havada boğazda yüzdüler - 2

İstanbul'un cadde ve sokakları beyaza büründü. Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen, 'Sarayburnu Fatihleri' adını verdikleri bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize atladı. 

Buz gibi havada boğazda yüzdüler - 3

Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. 

Buz gibi havada boğazda yüzdüler - 4

Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada boğazda yüzen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Buz gibi havada boğazda yüzdüler - 5

"ALIŞKANLIĞI OLMAYAN İNSANLARA TAVSİYE ETMİYORUZ"

Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, “Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır” diye konuştu.

Buz gibi havada boğazda yüzdüler - 6

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