Buz gibi havada hasat başladı. Bahçede kilosu 10 lira
02.01.2026 09:57
İHA
Adana'da Kozan portakalının hasadı başladı. İşçilerin buz gibi havada topladığı portakalın kilosu bahçede 10 lira.
Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kozan portakalında hasat dönemi başladı.
Havaların soğuduğu bugünlerde bahçelere giren işçiler, tescilli lezzet olan portakalı dalından özenle tek tek toplayarak kasalara dolduruyor.
Daha sonra tesislere gönderilen portakallar seçilerek iç ve dış pazara gönderiliyor.
BAHÇEDE KİLOSU 10 LİRA
Bu sene dalında kilogramı 10-13 TL arasından alıcı bulan portakalın ince kabuklu, sulu ve aromasıyla dikkat çektiği belirtildi.
Bölgede havaların soğuması ile birlikte zorlu hasadın sürdüğünü belirten hasat sorumlusu Hazret Taştekin, "Portakalımızda hasat başladı. Kabuğu ince, sulu ve aroması ile Kozan portakalına talep yoğun. Dalında 10-13 TL’den alıcı buluyor şu an." dedi.