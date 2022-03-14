Buz gibi suda altın avı: Haberi duyan koşuyor

Sel sularının çamur taşıdığı derelerde soğuk havaya rağmen altın arayan İbrahim Irgatçı, “Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Bu bizim için bir tutku haline geldi. Geçen yıl çok büyük kuraklık oldu. O yüzden bu işe ara vermek zorunda kaldık. Yağmurun ardından derelere su gelmesiyle beraber, altın madeninin hareketliliği başladı. Haftalık yaklaşık 7- 8 gram altına bulabiliyoruz. Çalıştığımız bölgeye göre bazen 22, bazen de 21 ayar denk geliyor. Bugüne kadar en yüksek 23 ayardan altın sattık, 24’ü daha hiç görmedik” dedi.