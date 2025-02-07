Buz tutan gölün yüzeyinde ilginç şekiller oluştu

Köydeki tüm yapılar, kısa sürede su içerisinde kaldı. Köylülerin ibadetini yaptığı caminin minaresiyse su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu. Köylüler, yıllarca minarenin şerefe ve külah kısımlarına bakarak, barajdaki su seviyesini gözlemledi.