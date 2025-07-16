Buzağı çift başlı doğdu: Görenler hayrete düştü

Hayvanlardan birinin buzağılardan biri ölü dünyaya gelirken, diğer buzağı ise iki başlı olarak doğdu.



Mahallede şaşkınlığa neden olan olayda, duruma anlam veremediklerini belirten çiftçi İbrahim Üstün, bugüne kadar benzer bir durumla hiç karşılaşmadıklarını ifade etti.



