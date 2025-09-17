Buzağı desteği başvuru tarihleri 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman?
Buzağı desteği ödemeleri yılda iki ayrı dönemde yapılıyor. Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin buzağı/malakları, TÜRKVET kayıt sistemine göre en az 4 ay yaşamış olması gerekiyor. Başvurular, üye olunan örgüt aracılığıyla ya da il/ilçe Tarım Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabiliyor. Buzağı desteği ödeme takvimi açıklaması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiyi, çiftçiyi ve yetiştiriciyi desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bir dizi destekleme ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri olan buzağı desteği için iki dönem başvuru ve ödeme gerçekleştiriliyor. 2. dönem buzağı desteği başvurları 7 Nisan - 16 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Peki, buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? 1. dönem başvuruları ne zaman?