Buzağı desteği başvuru tarihleri 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman?

Buzağı desteği ödemeleri yılda iki ayrı dönemde yapılıyor. Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin buzağı/malakları, TÜRKVET kayıt sistemine göre en az 4 ay yaşamış olması gerekiyor. Başvurular, üye olunan örgüt aracılığıyla ya da il/ilçe Tarım Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabiliyor. Buzağı desteği ödeme takvimi açıklaması bekleniyor.

Buzağı desteği başvuru tarihleri 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiyi, çiftçiyi ve yetiştiriciyi desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bir dizi destekleme ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri olan buzağı desteği için iki dönem başvuru ve ödeme gerçekleştiriliyor. 2. dönem buzağı desteği başvurları 7 Nisan - 16 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Peki, buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? 1. dönem başvuruları ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Buzağı desteği başvuru tarihleri 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman? - 2

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yetiştiricilerin buzağı/malak desteği için 2024 yılı 2. dönem başvuruları 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Hayvan başına 1000 TL destekleme ödemelerinin de Ekim - Kasım ayları içerisinde yapılması bekleniyor. Ödemeler yetiştiricinin T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor.

Geçtiğimiz yılın 1. dönem başvuruları 24 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihlerinde alındı ve ödemeler de 16 Mayıs'tan itibaren yapıldı.

Buzağı desteği başvuru tarihleri 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman? - 3

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakanlık, 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği başvurularının 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında kabul edileceğini paylaştı.

Buzağı desteği başvuru tarihleri 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman? - 4

Başvurular, üyesi olunan yetiştirici birliklerine ya da üye olmayanlar ise bağlı bulundukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edecekler.

Başvurular ardından ödemelerin mayıs ayı gibi hesaplarda olması ön görülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER