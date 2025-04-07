Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi?

Çiftçileri destekleme amacıyla her sene iki dönemde hesaplara yatırılan buzağı desteğinin ödeme takvimi gündemde. 4 ay süreyle yaşayan buzağı yetiştiricilerini kapsayan desteğin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında başladı. 2025 yılı 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi? - 1

Buzağı desteği ödemeleri, yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığıyla, olmayanlar ise iş/ilçe müdürlüklere başvuruda bulunabiliyor. Başvuruları kabul edilen üreticilere T.C.kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler yapılıyor. Peki, 2. dönem buzağı desteği başvuruları ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi? - 2

2024 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi? - 3

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.

Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi? - 4

İşte, 2. dönem buzağı desteği takvimi:

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025
Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025
İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025
İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025
İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025
İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025
İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025

DAHA FAZLA GÖSTER