Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi?
Çiftçileri destekleme amacıyla her sene iki dönemde hesaplara yatırılan buzağı desteğinin ödeme takvimi gündemde. 4 ay süreyle yaşayan buzağı yetiştiricilerini kapsayan desteğin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında başladı. 2025 yılı 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Buzağı desteği ödemeleri, yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığıyla, olmayanlar ise iş/ilçe müdürlüklere başvuruda bulunabiliyor. Başvuruları kabul edilen üreticilere T.C.kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler yapılıyor. Peki, 2. dönem buzağı desteği başvuruları ne zaman?