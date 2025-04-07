Buzağı desteği ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödeme tarihleri belli mi?

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.