Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri
Buzağı desteklemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönemde hesaplara yatırılıyor. Yetiştiriciler 1. dönem büyükbaş (buzağı) desteği ödemeleri TC kimlik numarası son hanesine göre hesaplarında görüntüleyebilecek. Peki, 2. dönem buzağı desteği başvurusu ne zaman? İşte, buzağı yardımı sorgulaması...
Yetiştiricilerin beklediği buzağı desteği için 2. dönem başvuruları başladı. 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri için de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ödemeler üretici/yetiştiricinin TCKN son hanesine göre hesaplarına yatırılıyor. TÜRKVET'e kayıtlı olan buzağı/malak için sağlanan destekler için yeni dönem başvuruları haziran ayında son buluyor. İşte, detaylar...