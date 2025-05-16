Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri

Yetiştiricilerin beklediği buzağı desteği için 2. dönem başvuruları başladı. 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri için de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ödemeler üretici/yetiştiricinin TCKN son hanesine göre hesaplarına yatırılıyor. TÜRKVET'e kayıtlı olan buzağı/malak için sağlanan destekler için yeni dönem başvuruları haziran ayında son buluyor. İşte, detaylar...