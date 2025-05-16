Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri

Buzağı desteklemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönemde hesaplara yatırılıyor. Yetiştiriciler 1. dönem büyükbaş (buzağı) desteği ödemeleri TC kimlik numarası son hanesine göre hesaplarında görüntüleyebilecek. Peki, 2. dönem buzağı desteği başvurusu ne zaman? İşte, buzağı yardımı sorgulaması...

Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri - 1

Yetiştiricilerin beklediği buzağı desteği için 2. dönem başvuruları başladı. 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri için de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ödemeler üretici/yetiştiricinin TCKN son hanesine göre hesaplarına yatırılıyor.  TÜRKVET'e kayıtlı olan buzağı/malak için sağlanan destekler için yeni dönem başvuruları haziran ayında son buluyor. İşte, detaylar...

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Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri - 2

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ YATIYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1. dönem büyükbaş desği ödemelerine dair beklenen açıklama geldi. 

Buna göre buzağı desteği ödemeleri TCKN son hanesi 4-6-8 olanların hesabına 16 Mayıs günü saat 18:00'den sonra aktarılacak.

TCKN son hanesi 0-2 olanlara ise ödemeler 23 Mayıs saat 18:00'den sonra yapılacak.

Ödeme sorgulamaları, ödemenin yapıldığı Ziraat Bankası internet bankacılığından, mobil uygulamasından yapılabilir.

Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri - 3

BUZAĞI MALAK DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştir, 2. dönem de başvuru yapmış sayılacak.

Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri - 4

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buzağı/malağın TÜRKVET’te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması,

Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması,

Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur.

Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

Buzağı desteği sorgulama nasıl yapılır? TCKN son hanesine göre buzağı destekleme ödeme günleri - 5

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buzağı/malak desteği için başvurular bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla yapılır.

Tarımsal örgüt üyeleri ise başvurularını üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

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