Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler?

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 1. dönem buzağı desteği ödemeleri henüz yatırılmadı.



Geçtiğimiz dönme buzağı desteği 1. dönem başvuruları 2 Ocak'ta son bulmuş, ödemeler ise 26 Nisan'dan itibaren hesaplara geçmeye başlmıştı.



Ödemeler üreticinin T.C. kimlik numarası son hanesi ile vergi numarası son hanesine göre yapılıyor ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.