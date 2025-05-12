Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler?
Buzağı desteklemeleri, üreticiye destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki taksitle ödeniyor. Buzağı/malak desteği için 1. dönem başvurularını yapan üreticilere ödemeler ödeme sorgulama ekranına yönelirken 2. dönem buzağı desteği başvuruları da nisan ayında başladı. Peki, buzağı desteği yattı mı, başvurular ne zaman bitiyor?
Yetiştiricilerin beklediği buzağı desteği başvuruları başladı. 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri için de gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. TÜRKVET'e kayıtlı olan buzağı/malak için sağlanan destekler için yeni dönem başvuruları haziran ayında son buluyor. İşte, detaylar...