Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler?

Buzağı desteklemeleri, üreticiye destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki taksitle ödeniyor. Buzağı/malak desteği için 1. dönem başvurularını yapan üreticilere ödemeler ödeme sorgulama ekranına yönelirken 2. dönem buzağı desteği başvuruları da nisan ayında başladı. Peki, buzağı desteği yattı mı, başvurular ne zaman bitiyor?

Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler? - 1

Yetiştiricilerin beklediği buzağı desteği başvuruları başladı. 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri için de gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. TÜRKVET'e kayıtlı olan buzağı/malak için sağlanan destekler için yeni dönem başvuruları haziran ayında son buluyor. İşte, detaylar...

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Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler? - 2

BUZAĞI MALAK DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştir, 2. dönem de başvuru yapmış sayılacak.

Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler? - 3

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buzağı/malağın TÜRKVET’te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması,

Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması,

Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur.

Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler? - 4

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buzağı/malak desteği için başvurular bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla yapılır.

Tarımsal örgüt üyeleri ise başvurularını üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı şartları neler? - 5

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 1. dönem buzağı desteği ödemeleri henüz yatırılmadı.

Geçtiğimiz dönme buzağı desteği 1. dönem başvuruları 2 Ocak'ta son bulmuş, ödemeler ise 26 Nisan'dan itibaren hesaplara geçmeye başlmıştı.

Ödemeler üreticinin T.C. kimlik numarası son hanesi ile vergi numarası son hanesine göre yapılıyor ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

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