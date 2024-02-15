Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi

"500 METRELİK TUR KARŞILIĞINDA 100 LİRA ALIYORUZ"

Çıldır gölünde 15 yıldır atlı kızak sürdüğünü yaptığını, sezonun yaklaşık üç ay devam ettiğini belirten Ada, “Doğu'da atlı kızak bundan 30 yıl önce iller arası, köyler arası ulaşımda kullanılıyordu. 30 yıl sonra Çıldır gölü sayesinde turizm ile birlikte yeniden doğdu. Göl buz tutunca bütün yerli ve yaban turistler buraya akın etmeye başladı. Herkesin buraya gelip bu eşsiz güzelliği görmesini, atlı kızak keyfini yaşamasını istiyoruz. Çıldır gölü tamamen buz tuttu ve bu sezon 3 ay devam ediyor. Gölde turistlere 10 atlı kızak hizmet veriyor. Yaklaşık 500 metrelik tur karşılığında 100 lira alıyoruz." diye konuştu.