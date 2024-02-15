Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi
Ardahan'da tamamen buz tutan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Göle gelen turistleri, söylediği türküler eşliğinde atlı kızağı ile gezdiren ve 15 yıldır bu işi yapan Ufuk Ada "İnsanlar, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşamak için dünyanın dört bir tarafından Çıldır'a geliyor." dedi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.