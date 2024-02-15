Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi

Ardahan'da tamamen buz tutan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Göle gelen turistleri, söylediği türküler eşliğinde atlı kızağı ile gezdiren ve 15 yıldır bu işi yapan Ufuk Ada "İnsanlar, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşamak için dünyanın dört bir tarafından Çıldır'a geliyor." dedi.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 1

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 2

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 124 kilometrekarelik alanında, kışın atlı kızaklarla yapılan gezintiler yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde ve çevresinde atlı kızaklarla gezdiriliyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 3

Turistleri söylediği türküler eşliğinde göl üzerinde gezdiren kızakçı Ufuk Ada, geçimini bu işten sağlıyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 4

"500 METRELİK TUR KARŞILIĞINDA 100 LİRA ALIYORUZ"

Çıldır gölünde 15 yıldır atlı kızak sürdüğünü yaptığını, sezonun yaklaşık üç ay devam ettiğini belirten Ada, “Doğu'da atlı kızak bundan 30 yıl önce iller arası, köyler arası ulaşımda kullanılıyordu. 30 yıl sonra Çıldır gölü sayesinde turizm ile birlikte yeniden doğdu. Göl buz tutunca bütün yerli ve yaban turistler buraya akın etmeye başladı. Herkesin buraya gelip bu eşsiz güzelliği görmesini, atlı kızak keyfini yaşamasını istiyoruz. Çıldır gölü tamamen buz tuttu ve bu sezon 3 ay devam ediyor. Gölde turistlere 10 atlı kızak hizmet veriyor. Yaklaşık 500 metrelik tur karşılığında 100 lira alıyoruz." diye konuştu.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 5

Çıldır Gölü'ne gelenlerden Haldun Taşçı da yaşadıkları yerde böyle eşsiz görüntülerin olmadığını söyleyerek, büyük bir merak ile geldikleri Çıldır gölünde 40 santim kalınlığında buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapmanın muhteşem bir deneyim olduğunu söyledi.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 6

Atlı kızak keyfi yaşayan yerli ve yabancı turistler, donmuş Çıldır gölünün üzerinde halay çekti.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 7
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 8
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi - 9
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