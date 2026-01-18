Buzlanan yolda servis minibüsü devrildi, 11 işçi yaralandı
18.01.2026 07:58
İHA
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsü kayarak devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
İstanbul'da kar yağışı ile birlikte devam eden etkisini artıran buzlanma trafik kazasına neden oldu.
Kaza, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy mevkisinde sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü F.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yoldan çıkarak devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan 11 kişi çevre hastanelere sevk edilirken, devrilen servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.