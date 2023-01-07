Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 1

Kırşehir-Kırıkkale Karayolu 27. kilometresinde yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında, aralarında tanker, otobüs, polis aracı, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 15 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 3

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi de ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 4

Ekiplerde, yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 5

VALİDEN AÇIKLAMA

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazayla ilgili "Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz" dedi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 6

Vali, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade ederken "Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli" diye konuştu.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 7

Kazanın ayrıntısına ilişkin konuşan Vali Buhara, "Bir aracın kısa süreli duraklamasından ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kazanın oluştuğu anlaşılıyor. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 8
Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı - 9

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