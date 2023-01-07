Buzlanma ve sis zincirleme kaza getirdi: 2 ölü, 12 yaralı

Vali, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade ederken "Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli" diye konuştu.