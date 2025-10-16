Buzlukta saklamak için tam zamanı: Fiyatı düştü, yoğun ilgi görüyor

Bugün hamsi güzel. 2-3 gündür böyle devam ediyor. Yoğun bir ilgi var, yetişemiyoruz. Hamsi 100 lira iken tüketmek, buzlukta saklamak için tam zamanı. 100 lira bir fiyat değil. 100 liraya bedava hamsi. Hem de bizim hamsimiz Karadeniz hamsisidir. Birkaç gün daha böyle devam eder. Önümüzdeki süreçte 200-250 bandına tekrar yükselebilir. Bu aralar fiyat böyleyken alalım balık yiyelim" dedi.