C-130 kazasında kara kutunun incelemesi 2 ay sürebilir

C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin inceleme devam ediyor.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye getirilen kara kutuya ilişkin, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer.” dedi.

Güler, “Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan Tusaş tarafından inceleniyor.” diye konuştu.

“C130’ları 1957’den beri kullanıyoruz” diyen Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak.” ifadelerini kullandı.