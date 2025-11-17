C-130 uçak kazası: Saniyeler içinde düştü, 6 tonluk yük mercek altında

İncelenen kara kutulardan biri de "Ucuş Veri Kayıt Cihazı". Bu cihazda uçağın motor performans değerlerinden, basınç seviyelerine, hidrolik parçalardan, avionik sistemlere kadar pek çok kritik parçadan sensörler aracılığıyla kaydedilen bilgileri yer alıyor.

Diğer kara kutu ise "Kokpit Ses Kayıt Cihazı". Burada da uçuş sırasında pilotlar ve teknisyenlerin kendi aralarındaki tüm konuşmaları ile harici telsiz konuşmalarının kayıtları yer alıyor.