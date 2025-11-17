C-130 uçak kazası: Saniyeler içinde düştü, 6 tonluk yük mercek altında
17.11.2025 15:37
NTV - Haber Merkezi
20 askerin şehit olduğu uçak kazasının saniyeler içinde gerçekleştiği belirlendi. 6 tonluk kargo yakından inceleniyor. İki dev paletin kayması ihtimali de değerlendiriliyor. Savunma çevreleri, kazaya ilişkin kesin bulgu içeren haberleri de yalanladı.
C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin inceleme devam ediyor.
İlk tespitlere göre kaza saniyelerle ölçülecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşti.
Uçuş ekibinin son telsiz temasının kurulduğu an 13.50'den sonra arıza ya da acil durum sinyali göndermemesinin sebebinin de bu olduğu belirtiliyor.
Kaza kırım ekibinin Gürcistan'da ve Türkiye'ye getirilen bazı parçalarda sürdürdüğü incelemelerde, üstünde durulan noktalardan biri uçuş sırasında yaşanan motor arızası.
KARGONUN HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Uçağın dört motorundan biri ya da birkaçının arıza yapması, pervanelerin bu arıza sonucu koparak uçağın yapısal bütünlüğüne zarar vermesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor.
İncelemede uçağın taşıdığı yaklaşık 6 ton ağırlığındaki kargo da mercek altına alındı.
MOTOR VE KARGO BÖLÜMÜ MERCEK ALTINDA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazanın ardından uçakta silah ya da mühimmat taşınmadığını açıkladı. Ancak uçağın kuyruk kısmına yakın bir alanda bulunan kargo bölümünde iki büyük palet olarak taşınan teçhizat ve araç gerecin hareket ederek fiziksel bir hasara sebep olabileceği de üzerinde durulan ihtimaller arasında yer alıyor.
KARA KUTULAR İNCELENİYOR
Kara kutular üzerindeki çalışmalar da sürüyor.
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan uzman isimlerin yanı sıra, TUSAŞ mühendisleri ve Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet kara kutuları inceliyor.
İncelenen kara kutulardan biri de "Ucuş Veri Kayıt Cihazı". Bu cihazda uçağın motor performans değerlerinden, basınç seviyelerine, hidrolik parçalardan, avionik sistemlere kadar pek çok kritik parçadan sensörler aracılığıyla kaydedilen bilgileri yer alıyor.
Diğer kara kutu ise "Kokpit Ses Kayıt Cihazı". Burada da uçuş sırasında pilotlar ve teknisyenlerin kendi aralarındaki tüm konuşmaları ile harici telsiz konuşmalarının kayıtları yer alıyor.