C vitamini zengini: Metabolizmayı hızlandırıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde Rahime-Ali Dübek çiftinin yaylada yetiştirdiği altın çilek, pazarda yoğun ilgi görüyor. C vitamini deposu olan ve diyabet hastalarının da tercih ettiği meyve, 100 gramı 50 liradan satılıyor.

Manisa’nın Demirci ilçesinde yetiştirilen "altın çilek" üreticisinin yüzünü güldürüyor. İlçeye bağlı Sevinçler Mahallesi Parsamaz Sokak’ta yaşayan Rahime-Ali Dübek (75) çifti, bahçelerinin büyük bir bölümünü dünyanın lif oranı en yüksek meyvesi olarak bilinen altın çileğe ayırdı.

Ticari adı "golden berry" olan altın çileğin 100 gramını cumartesi günleri kurulan Demirci Pazarı’nda 50 liradan satan Dübek çifti, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Altın çileğin pazarda kısa sürede tükendiğini belirten Rahime Dübek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü insanlar bu meyvenin kıymetini biliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini açısından çok zengin. Antioksidan deposu olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından da tercih ediliyor." 

Ürettikleri altın çileklerin fazlasını kurutarak değerlendirdiklerini aktaran Dübek çifti, şehir hayatından uzak yaylada sakin bir yaşam sürdüklerini, bahçelerinin büyük bölümünde yetiştirdikleri altın çileklere özenle baktıklarını ifade etti.

