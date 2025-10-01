C vitamini zengini: Metabolizmayı hızlandırıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Manisa’nın Demirci ilçesinde Rahime-Ali Dübek çiftinin yaylada yetiştirdiği altın çilek, pazarda yoğun ilgi görüyor. C vitamini deposu olan ve diyabet hastalarının da tercih ettiği meyve, 100 gramı 50 liradan satılıyor.
Manisa’nın Demirci ilçesinde yetiştirilen "altın çilek" üreticisinin yüzünü güldürüyor. İlçeye bağlı Sevinçler Mahallesi Parsamaz Sokak’ta yaşayan Rahime-Ali Dübek (75) çifti, bahçelerinin büyük bir bölümünü dünyanın lif oranı en yüksek meyvesi olarak bilinen altın çileğe ayırdı.