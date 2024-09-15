Cadde boks ringine döndü: 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu
Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık adeta boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerayla kaydedilirken, bir başka kavga ise festivalde görüntülendi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Artan tansiyon sonrası yaklaşık 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu.