Cadde boks ringine döndü: 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık adeta boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerayla kaydedilirken, bir başka kavga ise festivalde görüntülendi.

Cadde boks ringine döndü: 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu - 1

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Artan tansiyon sonrası yaklaşık 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu.

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Cadde boks ringine döndü: 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu - 2

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti. Caddenin adeta ringe döndüğü anlar ise kamerayla görüntülendi.

Bir başka kavga ise Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde yaşandı.

Cadde boks ringine döndü: 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu - 3

Balon satan bir kişi ile yemek festivalinde görev yapan şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. İkilinin yumruklu kavgasını çevredekiler ayırdı. O anlar da kamerayla kaydedlidi.

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