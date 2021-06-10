Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi

Caddebostan sahili, temizliğin 3’üncü gününde deniz salyasından temizlendi.

İHA 10.06.2021 - 11:33

Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi - 1
Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz Salı günü Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı.
Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi - 2
Marmara Denizine kıyısı olan illerde müsilaj seferberliği devam ederken, çalışmalar kapsamında Caddebostan sahilindeki deniz salyaları temizliğin 3’üncü hortumlarla çekilerek toplandı.
Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi - 3
Deniz salyalarıyla kaplı olan Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi.
Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi - 4
Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi - 5

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