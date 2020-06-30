Caddebostan Sahili'nde maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlara ceza kesildi. Anadolu Yakası'nda vatandaşların en çok vakit geçirdiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların bir kısmı çimlerde arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske takma kuralına uymadığı görüldü Polis ekipleri ise sahilde yürüyen vatandaşlara yönelik maske denetimi yaptı Maskesiz bir şekilde dışarıda dolaşanlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı.