Caddebostan Sahili'nde maske denetimi

Caddebostan Sahili'nde maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlara ceza kesildi.

DHA 30.06.2020 - 01:50

Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 1
Anadolu Yakası'nda vatandaşların en çok vakit geçirdiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 2
Vatandaşların bir kısmı çimlerde arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı.
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 3
Bazı vatandaşların maske takma kuralına uymadığı görüldü
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 4
Polis ekipleri ise sahilde yürüyen vatandaşlara yönelik maske denetimi yaptı
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 5
Maskesiz bir şekilde dışarıda dolaşanlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı.
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 6
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi - 7

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