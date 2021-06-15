Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu tekrar arttı. Ancak ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 18:14

Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 1
Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 3
Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 4
Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 5
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 6
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 7
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 8
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 9
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 10
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 11
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 12
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 13
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 14
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 15
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 16
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 17
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 18
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 19
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 20
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 21
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 22
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 23
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 24
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 25
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 26
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 27
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 28
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 29
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 30
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 31
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 32
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 33
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 34
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 35
Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı - 36

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