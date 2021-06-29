Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj yoğunluğuna karşı temizleme çalışmaları devam ediyor. İki hafta öncesine kadar İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde geniş bir alana yayılan deniz salyasının etkisini kaybettiği görüldü.

Anadolu Ajansı 29.06.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 17:35

Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 1
İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 3
Ekiplerce yürütülen çalışmalar ve rüzgarın etkisiyle sahil kesimindeki müsilajın azaldığı görüldü.
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 4
Caddebostan sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkisindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 5
Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 6
Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 7
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 8
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 9
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 10
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 11
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 12
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 13
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizlendi - 14

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