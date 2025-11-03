Cadılar Bayramı faciayla bitti: Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de Cadılar Bayramı partisinden dönen sosyal medya fenomeni, trafikte tartıştığı üç kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin bir kişi tutuklanırken, sosyal medya fenomeninin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman Cadılar Bayramı partisi çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Ataman, kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Akşam saatlerinde partiden çıkarak araçlarına binen üç arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı.

TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

Trafikte ilerleyen Ataman, bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken 5 dakika sonra olay yerine geri gelen Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti.

AĞIR YARALANDI

Ataman ve kız arkadaşları, araçtan indirmeye çalıştıkları gruba saldırınca aralarında kavga çıktı. Ataman ve kız arkadaşları araçtakileri yumruk ve tekmelerle dövdü.

Aracın içerisinden inen bir kişi, silah çekerek Ataman’a ateş açtı.

Ataman, tek kurşunla ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ataman, ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ataman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SİLAHI MEZARLIĞA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Ataman'ın yanındaki kız arkadaşları polise verdikleri ifadede siyah renkli aracın içerisinde bulunan 3 kişiyle olaydan yaklaşık 5 dakika önce aralarında tartışma başladığını, daha sonra caddede tekrar karşılaşıp tartışma yaşadıklarını, ardından da araçtaki şüphelinin ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. oldukları tespit edildi ve yakalandı.

Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K., ve yanındaki iki kişi gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis mezarlıkta arama yaptı.

Yaklaşık iki saat süren aramalarda silah bulunamadı.

ATEŞ AÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Muhammet K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan Recep Burhan Ataman’ın ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması", "Trafik güvenliğini tehlikeye atma", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

