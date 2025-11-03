Cadılar Bayramı faciayla bitti: Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı

SİLAHI MEZARLIĞA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Ataman'ın yanındaki kız arkadaşları polise verdikleri ifadede siyah renkli aracın içerisinde bulunan 3 kişiyle olaydan yaklaşık 5 dakika önce aralarında tartışma başladığını, daha sonra caddede tekrar karşılaşıp tartışma yaşadıklarını, ardından da araçtaki şüphelinin ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. oldukları tespit edildi ve yakalandı.

Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K., ve yanındaki iki kişi gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis mezarlıkta arama yaptı.

Yaklaşık iki saat süren aramalarda silah bulunamadı.