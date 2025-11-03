Cadılar Bayramı faciayla bitti: Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı
İstanbul Kağıthane'de Cadılar Bayramı partisinden dönen sosyal medya fenomeni, trafikte tartıştığı üç kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin bir kişi tutuklanırken, sosyal medya fenomeninin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman Cadılar Bayramı partisi çıkışında silahlı saldırıya uğradı.
Ataman, kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Akşam saatlerinde partiden çıkarak araçlarına binen üç arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı.