Cadılar Bayramı (Halloween) nedir, hangi ülkelerde kutlanıyor?
Cadılar Bayramı (Halloween) hazırlıkları sürüyor. New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekore edilen "Whitestone" evi yoğun ilgi görüyor. Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Peki, Cadılar Bayramı (Halloween) nedir, hangi ülkelerde kutlanıyor?
Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.