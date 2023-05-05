Çadır kentte yangın paniği

Adıyaman'da depremzedeler için kurulan çadır kentte yangın çıktı. Sağlık merkezi, kreş ve eski yemekhane küle döndü. Olayda yaralanan olmadı.

Çadır kentte yangın paniği - 1

Adıyaman'da Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında depremzedeler için kurulan çadır kent içerisinde faaliyet gösteren çadır sağlık merkezi ile kreşin yan kısmında bulunan ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çadır kentte yangın paniği - 2

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.


Çadır kentte yangın paniği - 3

Büyüyen yangın sağlık merkezi ile kreşe de sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Çadır kentte yangın paniği - 4

Çadır kentte bulunan vatandaşlar ile görevliler yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışırken yoldan geçen bir mikser sürücüsü ise aracını yanan çadırlara yanaştırarak mikserde bulunan su ile alevlere müdahale etti.

Çadır kentte yangın paniği - 5

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinde müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Büyük bir paniğin yaşandığı olay yerinde vatandaşlar, alevlerin kaldıkları çadırlara sıçrama riskine karşı büyük korku yaşadı.

Çadır kentte yangın paniği - 6

Ekipler, yaptıkları müdahaleler sonucunda yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda sağlık merkezi, kreş ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alandan geriye kül yığınları kaldı.

Çadır kentte yangın paniği - 7

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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