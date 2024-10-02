Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısında yargılamalar başladı
Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin 19 sanığın tek tek yargılanacağı davanın duruşmasında tutuklu sanık Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ile DHKP-C'nin sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen Meryem Özsöğüt'ün tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristin ölü ele geçirildiği, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 19 sanığın tek tek yargılanacağı davanın duruşmasında tutuklu sanık Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı hakim karşına çıktı.