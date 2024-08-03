Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına istenen cezalar belli oldu

ÖRGÜTÜN MERKEZ KOMİTESİ DEŞİFRE OLDU

Hazırlanan iddianamede, DHKP-C terör örgütünün "merkez komite" olarak adlandırılan yapı tarafından yönetildiği, örgüt yönetiminin silahlı, bombalı ve benzeri bir eylem kararı alması sürecinde örgüt sorumlularının bu süreçte rol aldığı, şüpheliler Zerrin Sarı, Fehriye Erdal, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun örgütün merkez ve genel komitesi içerisinde faaliyet yürüttükleri ve bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.