Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına istenen cezalar belli oldu
Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin iddianame hazırlandı. Aralarında DHKP-C silahlı terör örgütünün sözde merkez komite üyeleri olan firari şüphelileri ile olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç’un ablalarının da bulunduğu 19 şüphelinin 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’de düzenlenen silahlı terör saldırısına ve bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.