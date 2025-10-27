Çağlayan'da hareketli anlar: Adliyenin önünde başına silah dayadı, havaya ateş açtı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Adliye önüne gelen bir kişi, elindeki silahı başına dayadı. Havaya ateş açan şüpheli daha sonra kendini bacağından vurdu.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünden silah sesleri yükseldi.

Olay, saat 10.10 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi.

Elinde silah bulunan kişi, başına silah dayayarak yaşamına son vermek istedi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden kişi yaralanarak yere yığıldı.

İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

