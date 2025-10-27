Çağlayan'da hareketli anlar: Adliyenin önünde başına silah dayadı, havaya ateş açtı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Adliye önüne gelen bir kişi, elindeki silahı başına dayadı. Havaya ateş açan şüpheli daha sonra kendini bacağından vurdu.
HAVAYA ATEŞ AÇTI
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünden silah sesleri yükseldi.
Olay, saat 10.10 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi.
Elinde silah bulunan kişi, başına silah dayayarak yaşamına son vermek istedi.