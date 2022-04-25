Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı

İzmir İnciraltı sahilindeki Çakalburnu Lagünü'nde, ısınan hava ve kirlilik nedeniyle bu yıl da deniz marulu ortaya çıktı. Denizlere gereken önemin verilmediğini belirten uzmanlar, önümüzdeki günlerde deniz marulunun daha çok artmasının beklendiğini vurguladı.

Haberler - DHA 25.04.2022 - 15:30

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 1

İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nü geçen yıl, 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' sardı. Lagünün 4'te 3'ü, yeşil renge büründü.

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 2

Denizlerin kirlilik bakımından doygunluğa ulaştığını gösteren ve suyun yüzeyini tamamen kaplayan marullar, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasının etkisiyle yok oldu.

Bu yıl ise nisan ayının bu son günlerinde kentte havalar ısınınca, kirliliğin de etkisiyle Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı. 

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 3

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, önümüzdeki günlerde deniz marulunun daha çok artmasının beklendiğini vurguladı.

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 4

Denizlere gereken önemin verilmediğini ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu denizin rahatsızlığını gösteriyor. Artık kronikleşti. Denize çok fazla nutrient (besleyici element) geliyor. İzmir Körfezi sadece 'nin değil Avrupa'nın da önemli arıtma tesislerine sahip. Buna rağmen çok ciddi oranda arıtılmadan denize bırakılan su var" dedi.

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 5

"DAHA ÇOK DENİZ MARULU VEYA MÜSİLAJ GÖRECEĞİZ"

Deniz marulunun geçen yıl mayıs ayında olduğunu belirten Yaşar, "Sonra ekim ayında tekrarladı. Şimdi yine ortaya çıktı. Çünkü denizlerimize gereken önemi vermiyoruz. Denizlerimizi hala fosseptik olarak kullanmaya devam ediyoruz. Böyle devam ettikçe daha çok deniz marulu veya müsilaj göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 6

"KOKUYA NEDEN OLUYOR"

Önümüzdeki günlerde deniz marulunun yayılımının artacağını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sıcaklık arttıkça deniz marulu artacaktır. İzmir arıtma konusunda çok avantajlı bir kent olmasına rağmen bunu yaşıyoruz. Mutlaka arıtma yapılmalı ve denizlere arıtılmadan hiçbir su verilmemeli. Deniz marulunun denize çok fazla bir zararı yok. Canlı olduğu için ölünce kokuya neden oluyor. Yerel ve merkezi hükümetlerin bu konuyu ciddi anlamda ele alması gerekiyor" diye konuştu. 

Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 7
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 8
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 9
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 10
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 11
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 12
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 13
Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı - 14

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