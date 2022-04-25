Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı

"KOKUYA NEDEN OLUYOR"

Önümüzdeki günlerde deniz marulunun yayılımının artacağını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sıcaklık arttıkça deniz marulu artacaktır. İzmir arıtma konusunda çok avantajlı bir kent olmasına rağmen bunu yaşıyoruz. Mutlaka arıtma yapılmalı ve denizlere arıtılmadan hiçbir su verilmemeli. Deniz marulunun denize çok fazla bir zararı yok. Canlı olduğu için ölünce kokuya neden oluyor. Yerel ve merkezi hükümetlerin bu konuyu ciddi anlamda ele alması gerekiyor" diye konuştu.