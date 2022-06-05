Çakalburnu Lagünü'nde oksijen tükendi, balıklar öldü

Çakalburnu Lagünü'nün oldukça sığ bir alan olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bizsel, balıkların ölümlerine neden olabilecek bir başka nedenle ilgili olarak, "Bu lagün su alışverişi sınırlanmış bir yer. Çakalburnu, Balçova Deresi ile beslenen bir lagünken yanındaki rekreasyon alanları nedeniyle ancak belli bir miktarı korunabilmiş bir alandır. Bu ölümler ilk defa olmuyor. Bu tür mevsim geçişlerinde bu olaylar yaşanabiliyor. Körfezin rengini dahi değiştiren uzantıları olan bazı canlılar var. Onlar çok yoğun olduklarında balıkların solungaçlarına takılıp tıkayabilir. Balıklar da nefes alamadığı için ölebilir” diye konuştu.