Çakarlı araçla polisten kaçan alkollü sürücüye 327 bin lira ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çakarlı araçla polisten kaçan sürücü takip sonucu yakalandı. M.N.A. isimli sürücüye çakarlı lamba, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 327 bin 487 bin lira ceza kesildi.
Kentte polis çakarı bulunan 06 DBS 106 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polistan kaçan sürücü takip sonucu fazla uzaklaşmadan durduruldu. İsminin M.N.A. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olarak direksiyon başına geçtiği belirlendi.