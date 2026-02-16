Çakarlı çekiciyle sokak sokak gezdiler. Sosyal medyaya yükledi, cezayı yedi
16.02.2026 11:12
İHA
Esenyurt'ta bir grup, ses sistemli araç yükledikleri çakarlı çekiciyle sokak ortasında durarak trafiği felç etti. Kısa sürede yakalanan 4 sürücüye toplamda 195 bin 864 lira para cezası uygulan
Ses sistemli araç yükledikleri çakarlı çekiciyle trafiği felç eden magandalara 195 bin 864 lira para cezası kesildi.
Olay Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 14 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup, çakar taktıkları çekiciye ses sistemi bulunan aracı yükledi. Ardından trafiğe çıkan sürücüler, bir süre sonra durarak ses sistemini açtı.
Sürücülere "nitelik ve ölçülere aykırı plaka takma", usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak", "görüşü engelleyecek aksesuar takma ve kullanma", "diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "ses cihazlarını yönetmelikte aykırı şekilde bulundurma ve kullanma", "saygısızca araç kullanmak" tan toplam 195 bin 864 lira para cezası uygulandı.
Yakalanan M.B.K, A.A ve D.B isimli şahısların ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.