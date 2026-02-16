Çakarlı çekiciyle sokak sokak gezdiler. Sosyal medyaya yükledi, cezayı yedi

Sürücüler bir yandan gürültü yaptı, diğer yandan da trafiği felç etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birkaç araç sürücüsünün yol kesip ses sistemli araçlarla çevreye rahatsızlık verdiğini, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve çakar kullandıklarını belirledi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.B.K (23), A.A (21), D.B (31) ve F.B (20) dün yakalandı.