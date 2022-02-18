Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı

Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti. Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.