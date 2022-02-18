Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı

Trafik denetlemesinde çakarlı araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu için cezai işlem uygulanan yaşı küçük sürücü olay yerine gelen annesinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Haberler - DHA 18.02.2022 - 03:41 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 03:42

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 1

'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 2

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. 

Uygulamada 16 JG 112 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, aracın uygulama noktasına gelmeden içinde bulunan 4 gencin sürücü değiştirmeye çalıştığını fark etti. 

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 3

Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti. Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 4

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen C.C.K.'nın annesi Sultan K., cezai işlem uygulananoğluna tepki gösterdi.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 5

Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğlunun başına vurarak parçaladı.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 6

Öfkeli kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 7

Bu sırada annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savundu. Otomobil ehliyetsiz sürücünün yakınlarına teslim edildi.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı - 8

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