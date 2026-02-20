Çakmak gazı tüpü elinde patladı. Bütün yüzü ve göğsü yandı
AA
Erzurum'da çakmağına gaz doldururken patlayan tüp nedeniyle bir gencin yüzü ve göğsü yandı.
Çakmağının gazını doldururken hayatının şokunu yaşadı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, iki gün önce açık alanda çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak istedi.
İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
Gaz doldurduğu sırada kaçağı fark edemeyen Güngör'ün çakmağı ateşlemesiyle elindeki tüp patladı.
Patlamanın etkisiyle yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluşan Güngör, çevredekilerin yüzüne kar ve su tutmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi!ne götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan Güngör'ün hastanenin Yanık Tedavi Merkezi!nde tedavisi sürüyor.
"BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN"
Güngör, çakmağını doldururken gaz kaçağını fark edemediğini belirtti.
"Çakmağı çakınca direkt elimdeki çakmak gazı tüpü patladı." diye konuşan Güngör, "Sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum." dedi.
Başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadığını ifade eden Güngör, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Bu işlemi yapmak isteyenlere çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güngör, "Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım yandı. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum. Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Olaydan çok etkilendim." diye konuştu.
BU KIŞ 12 HASTA TEDAVİ GÖRDÜ
Kentte bu kış sadece çakmak gazı patlaması sonucu 12 hasta serviste tedavi gördü.