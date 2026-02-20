Çakmak gazı tüpü elinde patladı. Bütün yüzü ve göğsü yandı

Güngör, çakmağını doldururken gaz kaçağını fark edemediğini belirtti.

"Çakmağı çakınca direkt elimdeki çakmak gazı tüpü patladı." diye konuşan Güngör, "Sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum." dedi.

Başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadığını ifade eden Güngör, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bu işlemi yapmak isteyenlere çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güngör, "Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım yandı. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum. Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Olaydan çok etkilendim." diye konuştu.